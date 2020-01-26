KIA в 2019 году увеличила продажи автомобилей в кредит на 3%

Доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в декабре более 37% от розничных продаж автомобилей KIA. По итогам 2019 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось более 75 тыс. клиентов (+3%), сообщает пресс-служба корейской марки. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится около 41% от общего числа кредитных договоров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году российские дилеры KIA реализовали 225901 автомобиль – это 1% меньше, чем годом ранее. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 12,8% против 12,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров KIA (и не только) – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».