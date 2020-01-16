Более 40% автомобилей Chery в 2019 году были проданы в кредит

По итогам 2019 года доля кредитных продаж по программе Chery Finance составила более 40%. Драйвером роста послужила программа со сниженной процентной ставкой Chery Direct, в числе востребованных также были программы «Первый автомобиль Chery» и «Семейный автомобиль Chery». Программа «Семейный автомобиль Chery» продолжит свое действие и в 2020 году при финансовой поддержке дистрибьютора марки, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года российские дилеры Chery реализовали 6358 автомобилей, что на 28% по сравнению с прошлым годом. Как отмечается, появление в модельном ряду Chery кроссоверов Tiggo 7 и Tiggo 4 позволило компании продемонстрировать стабильный ежемесячный рост. Так, по итогам декабря количество проданных автомобилей достигло 831 штуки, что является самым лучшим результатом за последние 5 лет. На долю моделей Tiggo 7 и Tiggo 4 в декабре пришлось 82% от всех продаж.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Chery, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».