АВТОСТАТ | В декабре автокредитов выдается больше, чем в другие месяцы

В декабре автокредитов выдается больше, чем в другие месяцы

203 0

В декабре автокредитов выдается больше, чем в другие месяцы

Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году
Все готовые отчёты

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ) отметили, что за последние несколько лет на российском авторынке четко прослеживается тенденция к увеличению выдачи автокредитов в декабре.

Так, в последний месяц года автокредитов выдается в среднем на 21% больше по сравнению с другими месяцами. При этом, как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», в декабре и автомобилей продается в среднем на 33% больше, чем в остальные месяцы. Вероятно, сказываются всевозможные предновогодние скидки и акции автопроизводителей, банков и дилеров, которые в нашей стране уже стали традиционными.

Конечно, в разных регионах страны ситуация отличается. Так, например, в Кемеровской области превышение количества выданных в декабре автокредитов составило +37,8% (от среднемесячного уровня). А вот в Москве этот показатель выглядит гораздо скромнее – всего +13,4%.

Более подробная ситуация о том, как складываются продажи автомобилей в кредит в других субъектах РФ, содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили кредиты автокредитование f&i финансы

Новости на тему

Hyundai ожидает в 2020 году снижения российского авторынка примерно на 3%

сегодня, 11:18

Все новости

Статьи на тему

Каско и ОСАГО топчутся на месте («РИА Новости»)

сегодня, 09:35

Все статьи

Инфографика на тему

Какие ценовые сегменты самые популярные на российском авторынке?

16 декабря 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно