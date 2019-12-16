В декабре автокредитов выдается больше, чем в другие месяцы

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ) отметили, что за последние несколько лет на российском авторынке четко прослеживается тенденция к увеличению выдачи автокредитов в декабре.

Так, в последний месяц года автокредитов выдается в среднем на 21% больше по сравнению с другими месяцами. При этом, как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», в декабре и автомобилей продается в среднем на 33% больше, чем в остальные месяцы. Вероятно, сказываются всевозможные предновогодние скидки и акции автопроизводителей, банков и дилеров, которые в нашей стране уже стали традиционными.

Конечно, в разных регионах страны ситуация отличается. Так, например, в Кемеровской области превышение количества выданных в декабре автокредитов составило +37,8% (от среднемесячного уровня). А вот в Москве этот показатель выглядит гораздо скромнее – всего +13,4%.

Более подробная ситуация о том, как складываются продажи автомобилей в кредит в других субъектах РФ, содержится в специально подготовленном пресс-релизе.