Более 31% автомобилей KIA в ноябре проданы в кредит

Доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в ноябре более 31% от розничных продаж автомобилей KIA. С начала года 2019 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось более 69 тыс. клиентов (+4%), сообщает пресс-служба KIA Motors Rus. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится около 42% от общего числа кредитных договоров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры KIA реализовали 19606 автомобилей – это на 6,7% меньше, чем годом ранее. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года в России было продано 207888 автомобилей KIA, что на 0,8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла 13,2% против 12,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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