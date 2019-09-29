Средняя стоимость полиса ОСАГО может вырасти максимум на 4%

Средняя стоимость полиса ОСАГО в случае принятия поправок в законодательство может повыситься в пределах инфляции, максимум на 4%, заявил руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на парламентских слушаниях по теме ОСАГО. По мнению парламентария, реформа, предусматривающая индивидуализацию тарифов, не подвергается сомнению, ее первый этап прошел успешно. Он начался в январе текущего года и привел к снижению тарифов в ОСАГО за 11 месяцев в среднем на 5,1%, пишет агентство "Финмаркет".

А. Аксаков напомнил, что "в депутатском законопроекте предложено при ценообразовании в ОСАГО разделить категории: водителей, использующих транспортное средство в личных и бытовых целях, от водителей, работающих в качестве юридических лиц, использующих транспорт для целей бизнеса. В этом случае интенсивность использования автомобиля совершенно иная".

Кроме того, проект документа включает предложения учитывать при определении тарифа степень агрессивности вождения и соблюдения водителем правил дорожного движения. При допущении грубых нарушений водителями (проезд на красный свет, вождение в нетрезвом виде, значительное превышение скорости, которые повлекли административные взыскания) страховщик в случае принятия поправок в закон получит право использовать повышающий коэффициент при расчете тарифа ОСАГО.

В свою очередь в ходе выступления на парламентских слушаниях в Госдуме заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что новая версия поправок замедляет темп реформы в ОСАГО, в том числе в связи с отказом от повышения суммы выплат и в связи с сохранением двух ключевых действующих коэффициентов при расчете стоимости ОСАГО. Он также обратил внимание собравшихся на результаты опроса, проведенного Финансовым университетом, которые показывает, что около 20% водителей ездят без полиса ОСАГО. "С этим нужно разбираться, поскольку такие водители создают проблемы для добросовестных участников дорожного движения", - отметил А. Моисеев.

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