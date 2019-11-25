Совкомбанк стал партнером программы KIA Finance

Совкомбанк и компания «КИА Моторс Россия и СНГ» объявили о партнерстве в рамках финансовых продуктов KIA Finance. Клиенты банка при предоставлении всего одного документа смогут приобрести новые автомобили KIA без первоначального взноса и c процентной ставкой от 10,8%, сообщает пресс-служба Совкомбанка.

Процентная ставка варьируется от 10,8 до 16,8% годовых в зависимости от первоначального взноса и подключения услуг по страхованию. В рамках программы предусмотрено подключение опции кредита с гарантированным остаточным платежом KIA «Легко!». Максимальная сумма кредита по данному предложению составляет 4,9 млн рублей, срок выплат – до шести лет. Для оформления кредита клиенту необходимо представить только паспорт. Банк принимает решение о возможности предоставления кредита в течение часа.

«Запуск программы KIA Finance – очередной этап в развитии отношений банка и производителя, которые начались с программы кредитования «КИА Уверен», действующей с 2017 года», – отметил руководитель департамента партнерских автопрограмм Совкомбанка Артем Языков.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в ноябре более 32% от розничных продаж автомобилей KIA. С начала года 2019 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось более 64 тыс. клиентов (+7%). В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится около 43% от общего числа кредитных договоров.

В целом российские дилеры KIA в ноябре реализовали 20141 автомобиль – это на 4% меньше, чем годом ранее. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года в России было продано 188282 автомобиля KIA, что соответствует уровню прошлого года (-0,1%). В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла 13,2% против 12,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

В каких городах России есть дилерские центры KIA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».