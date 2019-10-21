АВТОСТАТ | «Каркаде» за 9 месяцев увеличила объем нового бизнеса на 14%

«Каркаде» за 9 месяцев увеличила объем нового бизнеса на 14%

179 0

GAZelle row

База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2018 год.
Все готовые отчёты

Общий объем нового бизнеса лизинговой компании «Каркаде» за январь-сентябрь 2019 года составил 16 млрд рублей, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом рост нового бизнеса за последний квартал (относительно первого полугодия этого года) составил 56%, что, по мнению компании, свидетельствует о значительном оживлении сегмента автолизинга, сообщает пресс-служба «Каркаде».

Как и ранее, почти 94% нового бизнеса «Каркаде» пришлось на компании малого бизнеса (численность персонала до 100 человек, выручка до 800 млн рублей в год), 3,5% – на средний и 2,5% – на крупный бизнес. При этом 85% новых контрактов были заключены на лизинг легкового и легкого коммерческого автотранспорта, еще 9% – на лизинг грузового автотранспорта и 2% пришлось на лизинг спецтехники.

Как говорит генеральный директор «Каркаде» Олег Заглядин, рост в третьем квартале обусловлен, в первую очередь, сезонностью – рынок «ожил» и до конца года будет наблюдаться рост, который и был запланирован. «Кроме этого, сыграло свою роль и то, что бизнес адаптировался к новым условиям и собирается развиваться дальше, несмотря на все трудности. Недавно мы провели исследование малого бизнеса, составляющего ядро наших клиентов, и выяснили, что приобрести транспорт и спецтехнику до конца 2019 года намерены 28% компаний, а в следующем году почти 48%», – отметил Олег Заглядин.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: лизинг автолизинг f&i финансы

Новости на тему

Росгосстрах Банк предложил страховые продукты для автозаемщиков

сегодня, 12:36

Все новости

Статьи на тему

Lada вышла в лидеры в автолизинге в РФ вместо Kia («Прайм»)

21 октября 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Рекорды российского автолизинга - 2018

25 июня 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно