«Каркаде» за 9 месяцев увеличила объем нового бизнеса на 14%

Общий объем нового бизнеса лизинговой компании «Каркаде» за январь-сентябрь 2019 года составил 16 млрд рублей, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом рост нового бизнеса за последний квартал (относительно первого полугодия этого года) составил 56%, что, по мнению компании, свидетельствует о значительном оживлении сегмента автолизинга, сообщает пресс-служба «Каркаде».

Как и ранее, почти 94% нового бизнеса «Каркаде» пришлось на компании малого бизнеса (численность персонала до 100 человек, выручка до 800 млн рублей в год), 3,5% – на средний и 2,5% – на крупный бизнес. При этом 85% новых контрактов были заключены на лизинг легкового и легкого коммерческого автотранспорта, еще 9% – на лизинг грузового автотранспорта и 2% пришлось на лизинг спецтехники.

Как говорит генеральный директор «Каркаде» Олег Заглядин, рост в третьем квартале обусловлен, в первую очередь, сезонностью – рынок «ожил» и до конца года будет наблюдаться рост, который и был запланирован. «Кроме этого, сыграло свою роль и то, что бизнес адаптировался к новым условиям и собирается развиваться дальше, несмотря на все трудности. Недавно мы провели исследование малого бизнеса, составляющего ядро наших клиентов, и выяснили, что приобрести транспорт и спецтехнику до конца 2019 года намерены 28% компаний, а в следующем году почти 48%», – отметил Олег Заглядин.

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