Honda объявила о запуске программы Honda Finance совместно с ВТБ

Японский автопроизводитель Honda и банк ВТБ заключили партнерское соглашение, в рамках которого будет запущена программа Honda Finance.

Как сообщает пресс-служба компании Honda, согласно условиям данной программы, покупка в кредит нового автомобиля японской марки может обойтись по специальной ставке – от 9,9% годовых.

Также отмечается, что минимальный первоначальный взнос по программе Honda Finance составляет 20% от стоимости автомобиля. Кредит может быть выдан на срок от 1 года до 5 лет, а его сумма составит от 500 тыс. до 3 млн рублей.

Для оформления кредитного договора потребуется только два документа: паспорт и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). При этом информация о подтверждении занятости и дохода клиента не требуется.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2019 года в России было реализовано 1339 новых автомобилей марки Honda. Это на 62% меньше, чем за январь – сентябрь прошлого года.

О том, насколько жители нашей страны готовы к покупке машины, можно узнать из маркетингового отчета «Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году», подготовленного аналитическим агентством «АВТОСТАТ».