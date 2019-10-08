Росгосстрах Банк предложил кредит наличными на покупку автомобиля у частного лица

В рамках расширения продуктовой линейки для автолюбителей Росгосстрах Банк предложил оформление кредита наличными на покупку автомобиля с пробегом у частного лица. Ccуда также может быть оформлена на ремонт, покупку запчастей, страховые и сервисные продукты в рамках постпродажного сопровождения авто и иные цели автовладельцев. Процентная ставка рассчитывается индивидуально каждому клиенту на основании анализа анкетных данных и составляет от 14,9% до 19,9% годовых, сообщает пресс-служба Росгосстрах Банка.

В соответствии с условиями программы кредит выдается на срок от года до 5 лет, на сумму от 50 тысяч до 3 млн рублей, без обеспечения и требований к страхованию залога. Кредит можно оформить как на сайте, так и в отделении банка. Срок рассмотрения заявки составит несколько минут, срок действия одобренного решения – 90 дней. При этом в отличие от классического автокредита банк не устанавливает ограничения по возрасту и марке автомобиля. Также отсутствует требование по обязательному оформлению КАСКО. В скором времени планируется расширить предложение за счет предоставления сервисов по оценке справедливой рыночной стоимости авто.

Оформление кредита на сумму до 500 тыс. рублей доступно по двум документам: паспорт РФ и второй документ, удостоверяющий личность. Для кредита на сумму, превышающую 500 тыс. рублей, потребуется документ, подтверждающий размер ежемесячного дохода. Подать заявку по программе могут граждане России в возрасте от 18 (на момент оформления) до 70 лет (на момент планового погашения кредита), с постоянной регистрацией и адресом фактического проживания в РФ и минимальным трудовым стажем не менее 3 месяцев.