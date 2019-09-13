Назначен новый директор департамента автокредитования Русфинанс Банка

Директором департамента автокредитования Русфинанс Банка назначен Алексей Бородавин. Его ключевой задачей на этой позиции будет формирование и реализация стратегии развития направления автокредитования банка, а также дальнейшее расширение отношений с автопроизводителями и крупными дилерскими сетями, сообщает пресс-служба Русфинанс Банка.

Алексей Бородавин закончил Московский технологический институт сервиса по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Начал банковскую карьеру в 2001 году в КБ «ПромэкБанк», который в 2005 году стал частью группы Societe Generale и был переименован в Русфинанс Банк. В 2011-2016 годах Алексей занимал руководящие должности в «Первобанк», после чего вернулся в Русфинанс Банк на должность начальника управления продуктовой политики департамента автокредитования. Он принимал активное участие во внедрении кредитного продукта Balloon, развитии сегмента подержанных автомобилей и повышении качества обслуживания партнерской сети. Кроме того, Алексей Бородавин возглавил первую в автокредитовании scrum-команду, которая в 2018 году реализовала возможность получения итогового решения по автокредиту через online-канал на официальной странице Русфинанс Банка.

«Это назначение – важный шаг на пути реализации наших стратегических планов и дальнейшего укрепления позиции ведущего автокредитного банка в России», – отметила коммерческий директор Русфинанс Банка Наталья Русова.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года объем выдач автокредитов Русфинанс Банком увеличился на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 45,6 млрд рублей. Банк выдал более 54 тысяч кредитов – это наивысший показатель среди российских банков, предлагающих услуги автокредитования. Высокий спрос у клиентов Русфинанс Банка в отчетный период был на кредиты, оформляемые в рамках действующих государственных программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Кроме того, заемщики активно привлекали средства для приобретения премиальных автомобилей и с пробегом, а также пользовались программой «Balloon», позволяющей существенно снизить ежемесячный платеж.