FCA Rus объявила скидки на весь модельный ряд Jeep

Компания FCA Rus разработала новые условия на приобретение автомобилей Jeep в сентябре. Предложение распространяется на весь модельный ряд марки FCA Rus, сообщает пресс-служба FCA Rus.

Так, покупатели флагманского внедорожник Jeep Grand Cherokee смогут получить скидку на покупку от 50 тыс. до 710 тыс. рублей. Скидка в размере 710 тыс. рублей предоставляется на Jeep Grand Cherokee Trackhawk – самый быстрый серийный внедорожник в мире. Для таких комплектаций, как Jeep Grand Cherokee Overland выгода составит 150 тыс. рублей, а для Jeep Grand Cherokee Limited – 200 тыс. рублей.

Также в сентябре FCA Rus разработала специальное предложение на внедорожник Jeep Wrangler. Покупатель сможет купить автомобиль со скидкой от 200 тыс. до 550 тыс. рублей. Условия распространяются на 2-дверные и 4-дверные версии Jeep Wrangler.

Jeep Cherokee – «младший брат» флагмана марки также доступен с рядом скидок от 340 тыс. до 450 тыс. рублей. К примеру, при покупке Jeep Cherokee Longitude выгода составит 450 тыс. рублей.

Кроме того, в сентябре Jeep Compass доступен со скидкой 90 тыс. рублей, а Jeep Renegade – 30 тыс. рублей. Предложение действительно на все комплектации Jeep Compass и Jeep Renegade.

Премиальный минивен Chrysler Pacifica также принимает участие в программе. Будущие владельцы могут приобрести эту модель с выгодой в 130 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года российские дилеры Jeep реализовали 1244 внедорожника, что на 27% больше по сравнению с прошлым годом. Ссамой популярной моделью Jeep в России остается Jeep Grand Cherokee.