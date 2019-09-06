Росгосстрах Банк запустил продажи автокредитов

сегодня, 12:02 115 0

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Росгосстрах Банк запустил локомотивные кредитные продукты для частных лиц – классический автокредит на новые автомобили и автомобили с пробегом.

Программы «Кредит на новые автомобили» и «Кредит на автомобили с пробегом» позволяют приобрести автомобиль как отечественного, так и иностранного производителя, сообщает пресс-служба Росгосстрах Банка. Клиентам доступно получение кредита на сумму до 3 млн рублей и на срок до пяти лет, с первоначальным взносом от 20% и по ставке  от 10,9% (в зависимости от выбранного типа автомобиля и условий страхования).

Также клиентам будет доступна опция оформления автокредита без залога, первоначального взноса и КАСКО на сумму до 1,5 млн рублей. Процентная ставка в таком случае составит 16,9% годовых при отсутствии требований к автомобилю. 

Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа по минимальному пакету документов (необходим документ, удостоверяющий личность клиента). Оформление кредита доступно как в отделениях банка, так и в точках продаж на территории автосалонов-партнеров.  Продажи уже стартовали в 40 регионах у 350 партнеров банка, а до конца года планируется расширить географию сети до 78 городов присутствия.

Продуктовый ряд в ближайшее время будет расширен и дополнен новыми опциями для автовладельцев. В планах до конца года – предложить клиентам продукты  для финансирования сделок по покупке-продаже автомобиля между частными лицами, широкий спектр сберегательных продуктов, а также страховых и сервисных программ партнеров.

Сколько сейчас может стоить ваш автомобиль с пробегом, можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автокредитование f&i финансы

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