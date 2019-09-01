«Европлан» остается лидером российского автолизинга в 1 полугодии

По данным исследования лизингового рынка, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА» по итогам 6 месяцев 2019 года, «Европлан» сохраняет лидерство на рынке автолизинга РФ. При этом общая доля лизинга в продажах легковых автомобилей в стране за 1 полугодие 2019 года увеличилась на 10% даже на фоне снижения продаж (-2,4%).

Отмечается, что совокупный объем нового бизнеса «Европлана» превысил 39,7 млрд рублей (сумма стоимости предметов лизинга по новым сделкам, без НДС). Эта же сумма с НДС составила 47,6 млрд рублей, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Из них 19 млрд рублей пришлось на лизинг легковых автомобилей и свыше 16 млрд руб. — на лизинг грузовых.

По итогам работы в первой половине 2019 года «Европлан» возглавляет рэнкинг лидеров по работе с малым бизнесом (годовая выручка до 800 млн рублей): объем нового бизнеса компании в этом сегменте превысил 33,3 млрд рублей. Компания лидирует и по числу договоров лизинга транспорта — их в рассматриваемый период было заключено свыше 17,6 тыс.

О том, какие еще компании присутствуют на рынке автолизинга, можно узнать в специальном отчете «База лизинговых сделок во всех регионах России», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».