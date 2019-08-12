Более половины новых автомобилей Mitsubishi в июле проданы в кредит

По итогам июля более половины новых автомобилей Mitsubishi были проданы с использованием кредитов АО МС Банк Рус. Кредитная доля банка в продажах новых автомобилей Mitsubishi в июле составила 60%, а за семь месяцев этого года – 37%, сообщает пресс-служба АО МС Банк Рус. Розничный кредитный портфель АО МС Банк Рус за год увеличился на 52%и на 1 августа текущего года составил 25 млрд рублей.

На сегодняшний день за счет совместных усилий дистрибьютора автомобилей Mitsubishi – «ММС Рус» и АО МС Банк Рус ключевые модели Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport можно приобрести в кредит по специальной программе 9,9% сроком кредита на 3 года.

«Мы достигли рекордного результата за все время работы банка по размеру кредитной долив продажах новых автомобилей Mitsubishi и, конечно, дальше продолжим наращивать объемы кредитных продаж», – заявил председатель правления АО МС Банк Рус Саваии Норихиро.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры Mitsubishi реализовали 2753 автомобиля – на 22% меньше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2019 года в России продан 21971 автомобиль Mitsubishi, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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