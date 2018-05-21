Видеокамеры помогут сделать тариф по ОСАГО более индивидуальным

Российский союз автостраховщиков (РСА), ГИБДД и столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) начали тестировать систему, по которой камеры видеофиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме определяют наличие полиса ОСАГО. Сейчас система работает в тестовом режиме в Москве, но позже эту практику планируется распространить и в других регионах – в частности, в Казани и Санкт-Петербурге. Предполагается, что в будущем помимо отслеживания автовладельцев без обязательной «автогражданки», информацией с камер смогут пользоваться и страховые компании для большей индивидуализации тарифов по ОСАГО, сообщает пресс-служба пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

Напомним, сейчас в ГосДуму внесен законопроект по реформе обязательного страхования автогражданской ответственности, который должен предоставить страховщикам возможность устанавливать персонализированные тарифы. Стоимость полиса, в случае принятия закона, будет зависеть от самого водителя: его манеры вождения и количества грубых нарушений ПДД. Автовладельцам, часто совершающим грубые нарушения правил дорожного движения, а также демонстрирующим высокий уровень аварийности, придется платить за полис больше.

«При удачной реформе у страховщиков появится возможность очень тонко учитывать степень потенциальной аварийности каждого водителя, и безусловно, информация с камер им в этом поможет», – отметил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Предполагается, что страховые компании получат доступ к базам данных ГИБДД, благодаря которым смогут узнать всю историю нарушений каждого автовладельца.

Проект поправок к закону об ОСАГО предусматривает, в частности, повышающие коэффициенты за такие нарушения, как проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, поворот налево или разворот в неположенном месте, превышение скорости более чем на 60 км/ч, езда в нетрезвом виде. При этом аккуратные водители, наоборот, смогут рассчитывать на снижение цены полиса ОСАГО, поскольку при расчете тарифа могут учитываться характеристика вождения – манера перестроения, резкость торможения, ускорения, а также частота и длительность использования автомобиля. По оценкам РСА, таких аккуратных водителей более 85%.

Чтобы позволить страховщикам на основе новых факторов устанавливать персонализированные цены, будет расширен тарифный коридор. Предлагается расширить его на 40% вверх и вниз с 1 января 2020 года, а с 1 октября 2020 года – еще на 30%.

Реформа направлена на то, чтобы сделать ценообразование на рынке ОСАГО более справедливым. Для этого предполагается отменить не влияющие на аварийность факторы: мощность двигателя и территориальный коэффициент. Вместо них предлагается позволить страховщикам устанавливать тарифы исходя из того, насколько аккуратно ездит водитель, нарушает ли он ПДД.

Первый этап реформы тарифообразования ОСАГО стартовал в январе 2019 года. Тогда тарифный коридор был расширен на 20% вверх и вниз, коэффициент «возраст-стаж» стал включать 58 позиций вместо четырех, а КБМ стал назначаться раз в году, единый для всех транспортных средств одного водителя. В результате, по подсчетам РСА, в первом полугодии 2019 года средняя стоимость полиса снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5%. При этом средний тариф стал ниже в 81 регионе, в которых проживает 97,7% всех автовладельцев.