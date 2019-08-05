Грузовые автомобили Isuzu Elf и Forward доступны в лизинг на специальных условиях

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Грузовые автомобили Isuzu Elf и Forward доступны в лизинг на специальных условиях

Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы
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Компания Isuzu Rus возобновила собственную специальную программу по субсидированному лизингу на шасси Elf и Forward в продолжение государственной программы льготного лизинга коммерческой техники Министерства промышленности и торговли РФ. Размер дополнительной скидки от Isuzu Rus на автомобили, отгружаемые дилерам в августе 2019 года и поставляемые конечным клиентам через лизинговые компании, составит до 12,5% на серию Elf и до 6% на Forward, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Одновременно в рамках поддержки малого бизнеса Isuzu Rus приняла решение расширить действие программы: физические лица и индивидуальные предприниматели смогут воспользоваться предложением при покупке автомобилей без привлечения лизинговых компаний.

Для получения максимально выгодных условий на последующее обслуживание автомобилей Isuzu Rus предлагает воспользоваться действующим предложением по приобретению сервисных контрактов. Они позволяют зафиксировать расходы на сервис с использованием оригинальных запасных частей Isuzu по специальным ценам на срок действия контракта и таким образом распланировать бюджет.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей Isuzu в России составил 1378 единиц – на 15,9% меньше, чем в январе – июне прошлого года.

Кроме рынка грузовых автомобилей, мы регулярно мониторим рынок легковых. Узнать цены на новые легковые автомобили можно на сайте «Цена Авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: грузовые автомобили лизинг спецпредложения f&i финансы isuzu

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