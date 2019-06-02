«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» в 1 полугодии реализовал более 2400 единиц автотехники

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» по итогам первого полугодия 2019 года реализовал более 2400 единиц автотехники «КАМАЗ» и «НЕФАЗ». Кроме того, в лизинг дополнительно передан 1051 автоприцеп. Доходы «КАМАЗ-ЛИЗИНГа» за 6 месяцев 2019 года составили более 4,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Среди клиентов, обновивших парк по программам лизинга от производителя, такие транспортные компании России как «ИТЕКО Россия» (Нижний Новгород), «GLT» (Ставрополь), «НИТЭК» (Нижний Новгород), «УТК Мегаполис» (Москва), «Вента-Транс Евразия» (Санкт-Петербург), «Черкизово-Растениеводство» (Воронежская область), «Ренстройдеталь» (Санкт-Петербург) и другие. За счет лизинга ведущие игроки рынка грузоперевозок существенно увеличили свои автопарки: в первом полугодии в адрес каждой компании-партнера Лизинговая компания «КАМАЗ» поставила от 10 до 200 грузовиков.

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