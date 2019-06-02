«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» в 1 полугодии реализовал более 2400 единиц автотехники

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» по итогам первого полугодия 2019 года реализовал более 2400 единиц автотехники «КАМАЗ» и «НЕФАЗ». Кроме того, в лизинг дополнительно передан 1051 автоприцеп. Доходы «КАМАЗ-ЛИЗИНГа» за 6 месяцев 2019 года составили более 4,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба КАМАЗа.
Среди клиентов, обновивших парк по программам лизинга от производителя, такие транспортные компании России как «ИТЕКО Россия» (Нижний Новгород), «GLT» (Ставрополь), «НИТЭК» (Нижний Новгород), «УТК Мегаполис» (Москва), «Вента-Транс Евразия» (Санкт-Петербург), «Черкизово-Растениеводство» (Воронежская область), «Ренстройдеталь» (Санкт-Петербург) и другие. За счет лизинга ведущие игроки рынка грузоперевозок существенно увеличили свои автопарки: в первом полугодии в адрес каждой компании-партнера Лизинговая компания «КАМАЗ» поставила от 10 до 200 грузовиков.
Кроме рынка грузовых автомобилей, мы регулярно мониторим рынок легковых. Узнать цены на новые легковые автомобили можно на сайте «Цена Авто».
Поделиться