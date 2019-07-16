Кроссоверы Volvo доступны в кредит по сниженной ставке

Компания Volvo Car Russia запустила кредитную программу приобретения для каждой модели из линейки кроссоверов. Среднеразмерный кроссовер Volvo XC60 и компактный кроссовер Volvo XC40 доступны в кредит по сниженной ставке от 2,9%, внедорожник Volvo XC90 – от 3,5%, сообщает пресс-служба шведской марки. Как отмечает менеджер по финансовым услугам Volvo Car Russia Екатерина Градникова, сниженная процентная ставка по программе Volvo Car Кредит, которая фиксируется в договоре на весь срок, достигается благодаря дополнительному прямому субсидированию в адрес банка со стороны автопроизводителя.

Специальные условия по программе Volvo Car Кредит распространяются на приобретение новых автомобилей любых комплектаций. Сниженные ставки по кредиту достигаются при следующих условиях: первоначальный взнос составляет не менее 50%, срок кредитования – до 12 месяцев.

Программа реализуется в партнерстве с ВТБ и ЮниКредит Банк. Сумма кредита для ВТБ варьируется от 300 тысяч до 5 млн рублей, для ЮниКредит Банк – от 100 тысяч до 3 млн 700 тыс. рублей. Условия кредитования при покупке нового автомобиля у любого официального дилера Volvo в России включают специальный кредитный тариф, минимальные сроки рассмотрения заявки, разнообразие схем погашения кредита. Специальные предложения по кредитам действуют до конца сентября.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года российские дилеры Volvo реализовали 3913 автомобилей – на 24,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки на российском рынке в отчетный период стал среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения, разошедшийся в количестве 1470 единиц (+10,4%). Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановили свой выбор 975 покупателей (+19,5%). Замыкает тройку лидеров Volvo компактный кроссовер ХС40 – в январе-июне было реализовано 724 таких машины против 53 штук годом ранее.

Какие модели Volvo представлены на российском рынке и по какой цене? Узнать об этом можно на сайте «Цена Авто».