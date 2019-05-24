Mitsubishi Outlander доступен в кредит по сниженной ставке

АО МС Банк Рус в честь продажи в России юбилейного 250-тысячного кроссовера Mitsubishi Outlander объявил о запуске специального кредитного предложения – кредит по ставке 5,4% на новые автомобили Mitsubishi Outlander. Акция действует до 30 июня 2019 года на автомобили с двигателем 2.0 при сдаче в трейд-ин автомобиля Mitsubishi с пробегом не старше 10 лет. Специальная кредитная ставка предлагается при сроке кредита 2 или 3 года и первоначальном взносе от 20%, сообщает пресс-служба АО МС Банк Рус.

Кредитное предложение действует также при получении выгоды 300 тыс. рублей,предлагаемой официальным дистрибьютером автомобилей Mitsubishi в России, компанией «ММС Рус», при сдаче автомобиля в трейд-ин.

Напомним, осенью прошлого года в России начались производство и продажи обновленного кроссовера Mitsubishi Outlander. Из внешних отличий Mitsubishi Outlander получил усовершенствованную радиаторную решетку, новые передний и задний бамперы. Автомобиль отличается от предшественника также новым дизайном светодиодных ходовых огней (LED) и дизайном колесных дисков.

В салоне обновленного Mitsubishi Outlander нового модельного года появились воздуховоды для задних пассажиров (4WD версии), подсветка кнопок стеклоподъемников с режимом «одного касания», новый профиль сидений с улучшенной боковой поддержкой, USB на передней панели, USB для задних пассажиров (при наличии Mitsubishi Connect), ниша для мелочей на передней консоли (2WD версии), электронный стояночный тормоз (4WD версии). Кроме того, в обновленном Mitsubishi Outlander улучшены настройки подвески, снижены шумы двигателя, а также улучшена шумоизоляция.

Автомобили по-прежнему оснащаются бензиновыми двигателями 2.0 л (146 л.с) и 2.4 л (167 л.с) в сочетании с вариатором INVECS-III. Как и в предыдущем модельном году модель будет доступна с передним или полным приводом.

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