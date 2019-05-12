Русфинанс Банк в апреле выдал автокредитов на рекордные 10 млрд рублей

Выдачи автокредитов Русфинанс Банком в апреле 2019 года превысили 10 млрд рублей, что на 154% выше по сравнению с прошлым годом. Это исторический ежемесячный максимум за все время деятельности кредитной организации, сообщает пресс-служба Русфинанс Банка.

Как отмечается, рост спроса на автокредиты связан с активным участием Русфинанс Банка в реализации государственных программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в текущем году.

Как сообщала ранее агентству «АВТОСТАТ» директор департамента автокредитования Русфинанс Банка Наталья Русова, в марте - апреле продажи льготных автокредитов Русфинанс Банком превысили 8,5 тысячи штук. При этом среди заемщиков Русфинанс Банка более востребована программа «Семейный автомобиль»: 54% клиентов госпрограмм воспользовались ей в текущем году.

Самой популярной моделью автомобиля среди клиентов Русфинанс Банка, оформивших автокредит по госпрограммам, стала KIA Rio. Высоким спросом пользовались также LADA Vesta, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, LADA Granta седан, LADA Largus, LADA Granta лифтбек, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Выдачи кредитов на представленные модели разделились по госпрограммам, в целом, поровну.

Русфинанс Банк также представил ряд дополнительных сервисов и новых кредитных программ для покупателей премиальных автомобилей и с пробегом. Так, в апреле продажи в сегменте автомобилей с пробегом впервые с 2008 года превысили 1 млрд рублей. По акции «Новые горизонты», например, ставка снижена до 7,9%, что сопоставимо со ставками для покупки новых автомобилей.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».