На покупку автомобилей отечественных марок россияне потратили 55 млрд рублей

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ» по итогам 1 квартала 2019 года в России было реализовано 83,7 тыс. новых легковых автомобилей отечественных марок. На их покупку было потрачено 55,4 млрд рублей – на 15% больше, чем в январе – марте прошлого года.

Львиная доля (94%) от этой суммы приходится автомобили LADA – за три месяца жители нашей страны потратили на их покупку 52 млрд рублей, что на 15,7% больше, чем в 1 квартале 2018 года. Легковые машины другой российской марки – УАЗ – обошлись им в 3,4 млрд рублей (+5,4%).

Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» посчитали, сколько денег россияне потратили на новые иномарки.

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