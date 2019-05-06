АВТОВАЗ в 2018 году стал прибыльным впервые за 10 лет

Чистая прибыль АВТОВАЗа по МСФО за 2018 год составила 5,86 млрд рублей против убытка в 9,66 млрд рублей годом ранее, указано в отчетности компании. Выручка выросла почти на 26%, до 283,13 млрд рублей. Операционная маржа увеличилась в 9,2 раза, до 14,6 млрд рублей, сообщает агентство «Финмаркет».

Показатель долгосрочных обязательств АВТОВАЗа на конец прошлого года был на уровне 64,5 млрд рублей против 62 млрд рублей годом ранее. Краткосрочные обязательства сократились в 1,7 раза, до 70,6 млрд рублей. Кредиторская задолженность снизилась на 27,5%, до 50,55 млрд рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 360204 автомобиля LADA, что на 15,6% больше по сравнению с результатом годичной давности. На экспорт в 2018 году АВТОВАЗ отправил 38052 автомобиля LADA – на 57% больше по сравнению с предыдущим годом.

В рамках дальнейшего обновления модельного ряда LADA до 2026 года АВТОВАЗ планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов. В частности, ведется разработка нового поколения внедорожника LADA 4x4 NG.

В декабре 2018 года АВТОВАЗ подписал с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, целью которого является поддержка развития в России брендов Альянса – LADA, Renault, Nissan, Datsun и Mitsubishi, а также модернизация мощностей по их производству. В рамках СПИКа АВТОВАЗ выступает в качестве основного инвестора в группе партнеров Альянса, в состав которой входят ООО «ЛАДА Ижевск» (входит в Группу «АВТОВАЗ»), ЗАО «Рено Россия», ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», OOO «Мицубиси Моторс Рус», которые являются членами Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

В рамках 10-летнего контракта АВТОВАЗ инвестирует около 70 млрд рублей, создаст 2300 новых рабочих мест и совместно с партнерами по Альянсу расширит локализацию материалов, деталей и комплектующих, внедрит новые технологии, разовьет научно-исследовательскую деятельность в России и увеличит объемы экспорта. В частности, в рамках СПИКа предполагается не только локализация глобальных автомобильных платформ, но и производство двигателя, включая газомоторный вариант, а также производство бесступенчатой коробки передач. Кроме того, инвесторы приняли на себя обязательства по внедрению облачной электронной технологии и локализации систем управления автомобилем.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».