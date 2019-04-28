«Европлан» за 20 лет своей деятельности передал клиентам более 300 тысяч единиц техники

Автолизинговая компания «Европлан» за 20 лет своей деятельности передала клиентам более 300 тысяч единиц техники на сумму свыше 500 млрд рублей. Более 83 тыс. предприятий получили с «Европланом» доступ к ресурсам рынков капитала.

Как сообщает пресс-служба «Европлана», среднегодовой темп роста портфеля лизинговых сделок за 20 лет превысил 40%. Компания работает со многими партнерами: поставщиками, кредиторами, страховщиками, государственными органами.

«Мы видим свою миссию в том, чтобы помогать российскому бизнесу приобретать технику с максимальными скидками, выгодно в рассрочку оплачивать ее, снижать стоимость обслуживания и владения, а после и замещать на новую», – заявил генеральный директор «Европлана» Александр Михайлов.

Помимо лизинга, клиенты компании пользуются многими услугами, связанными с эксплуатацией авто – это страхование, регистрация в Госавтоинспекции и Гостехнадзоре, прохождение технического обслуживания и многое другое. «Европлан», как крупный покупатель автотранспорта, получает от партнеров специальные условия не только на его покупку, но и на обслуживание, передавая эти скидки клиентам.