28.04.19 Прочитали 254 раз

«Европлан» за 20 лет своей деятельности передал клиентам более 300 тысяч единиц техники

«Европлан» за 20 лет своей деятельности передал клиентам более 300 тысяч единиц техники

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Автолизинговая компания «Европлан» за 20 лет своей деятельности передала клиентам более 300 тысяч единиц техники на сумму свыше 500 млрд рублей. Более 83 тыс. предприятий получили с «Европланом» доступ к ресурсам рынков капитала.

Как сообщает пресс-служба «Европлана», среднегодовой темп роста портфеля лизинговых сделок за 20 лет превысил 40%. Компания работает со многими партнерами: поставщиками, кредиторами, страховщиками, государственными органами.

«Мы видим свою миссию в том, чтобы помогать российскому бизнесу приобретать технику с максимальными скидками, выгодно в рассрочку оплачивать ее, снижать стоимость обслуживания и владения, а после и замещать на новую», – заявил генеральный директор «Европлана» Александр Михайлов.

Помимо лизинга, клиенты компании пользуются многими услугами, связанными с эксплуатацией авто – это страхование, регистрация в Госавтоинспекции и Гостехнадзоре, прохождение технического обслуживания и многое другое. «Европлан», как крупный покупатель автотранспорта, получает от партнеров специальные условия не только на его покупку, но и на обслуживание, передавая эти скидки клиентам.

 

, источник: www.autostat.ru

Теги: лизинг f&i

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