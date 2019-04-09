09.04.19 Прочитали 183 раз

«Каркаде» увеличила продажи автомобилей BMW на 77%

«Каркаде» увеличила продажи автомобилей BMW на 77%

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Компания «Каркаде» за 2018 год увеличила лизинговые продажи автомобилей BMW на 77%. Это наилучший результат за пятилетие – с 2014 по 2018 год включительно, сообщает пресс-служба «Каркаде». Доля компании в лизинговых продажах марки составляет 8,99% с 7,61% в предыдущем 2017 году. Такой рост достигнут за счет реализованной компанией оптимизации процессов одобрения и оформления сделок и внедрения новых технологических решений для быстрого обслуживания клиентов.

В 2019 году для оформления лизинга обновленной линейки BMW достаточно паспорта гендиректора или ИП, предварительное одобрение занимает 5 минут.

«В «Каркаде» уже доступны выгодные условия – переплата за пользование лизингом от 0%, с упрощенным оформлением. Важно, что первый платеж не авансовый, соответственно НДС по нему можно возместить в полном объеме. Суммарно инвестиции при покупке авто в лизинг ощутимо ниже стоимости машины в салоне у дилера», – отмечает генеральный директор компании «Каркаде» Олег Заглядин.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи лизинг f&i bmw

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