ВТБ Лизинг в 2018 году передал в лизинг порядка 30 тыс. транспортных средств

ВТБ Лизинг в 2018 году увеличила портфель по направлению «Автолизинг» вырос на 10% – до 51 тыс. единиц, из них легковых автомобилей – 58%. В прошлом году компании и индивидуальные предприниматели получили в лизинг порядка 30 тыс. транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба ВТБ Лизинг, в 2018 году наибольшим спросом среди клиентов пользовались седаны – их доля в общем объеме легковых автомобилей, переданных ВТБ Лизинг, составила 36%. На втором месте – внедорожники (34%). На транспортные средства с автоматической коробкой передач пришлось 66% заказов, с механической – 34%.

Самыми популярными с точки зрения производителей оказались европейские бренды, которые выбрали более трети всех клиентов ВТБ Лизинг. На корейские, японские авто и марки стран СНГ пришлось по 21%. Наибольшую долю в портфеле ВТБ Лизинг занимают марки транспортных средств, произведенные в России.

Средняя стоимость транспортного средства по итогам 2018 года составила 1,7 млн рублей. Самый дорогой автомобиль был приобретен в Ярославле.