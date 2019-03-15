КАМАЗ передал в лизинг партию тягачей для клиента с Юга России

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» профинансировал покупку четырех седельных тягачей КАМАЗ-5490 Neo компанией «Ясон Агро». Поставщиком автотехники выступил официальный дилер КАМАЗа в Ставропольском крае – компания «Навигатор плюс», сообщает пресс-служба российского автопроизводителя.

Как отмечается, «Ясон Агро» – новый партнер Лизинговой компании «КАМАЗ». Клиент осуществляет оптовую торговлю, транспортные услуги по перевозке грузов, хранению и складированию зерна. Приобретенную технику, оформленную по индивидуальным условиям для представителей крупного бизнеса, «Ясон Агро» будет использовать для транспортировки грузов на территории Ставропольского, Краснодарского краев, Астраханской области и Республики Дагестан. Компания-лизингополучатель планирует продолжить сотрудничество по программам «КАМАЗ-ЛИЗИНГа», так как лизинг является оптимальным способом обновления автопарка, позволяющим грамотно планировать финансовые потоки и оптимизировать бюджет компании.

Автомобиль КАМАЗ-5490 Neo, ставший предметом лизинга, – представитель нового модельного ряда компании. Тягач с колесной формулой «4×2» предназначен для работы в составе автопоездов допустимой массой до 44 тонн, ориентирован как на межрегиональные, так и международные перевозки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году лизинговая компания «КАМАЗ» показала абсолютный рекорд за все 16 лет своей деятельности по реализации автомобилей «КАМАЗ» в лизинг. К владельцам отправилось около 3 тыс. грузовиков вместо запланированных 1900 единиц. По итогам года доля Лизинговой компании «КАМАЗ» в общих продажах КАМАЗа на российском рынке составила более 10%. В 2018 году лизинговый портфель Лизинговой компании «КАМАЗ» вырос почти вдвое, и на этот момент составляет 24 млрд рублей.