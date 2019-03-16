УАЗ намерен увеличить долю кредитных продаж в 2019 году

Ульяновский автозавод в 2019 году планирует увеличить долю кредитных продаж, в том числе за счет подключения дополнительных партнеров, а также благодаря возобновлению программ государственной поддержки. Об этом агентству «АВТОСТАТ» заявили в пресс-службе «Соллерс».

В настоящий момент партнерами программы УАЗ-Финанс являются Банк ВТБ, Сетелем Банк и Совкомбанк, так как именно эти банки предложили наилучшие условия для клиентов УАЗ. В 2017 и 2018 гг. только по банкам-партнерам доля кредитных продаж УАЗ оставалась приблизительно одинаковой и составляла 13 - 14% от объема розничных продаж. Наибольшим спросом у потребителей автокредитов пользуется флагманский внедорожник УАЗ «Патриот».

В настоящее время действует специальная программа УАЗ-Финанс для автомобилей УАЗ «Патриот» 2019 года. При покупке внедорожника УАЗ «Патриот» в кредит через партнера конечному потребителю автопроизводителем предоставляется скидка от 15 до 20 тыс. рублей в зависимости от комплектации автомобиля. Кредитный партнер, в свою очередь, предлагает специальные условия кредитования.

Кроме того, внедорожники УАЗ «Патриот» и «Хантер» доступны в кредит по госпрограммам «Первый/Семейный автомобиль». В прошлом году за время действия данных программ через банков-партнеров было реализовано 218 автомобилей УАЗ по программе «Первый автомобиль» и 546 машин – по программе «Семейный автомобиль».

Список официальных дилеров УАЗ, представленных на территории России по городам можно посмотреть на сайте «Цена Авто».