Совкомбанк продолжает участие в госпрограммах льготного автокредитования

Совкомбанк с 1 марта 2019 года возобновил кредитование клиентов по государственным программам льготного автокредитования – «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль».

Как сообщает пресс-служба Совкомбанка, в рамках программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» заемщик получает скидку (субсидию) на уплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля. Размер субсидии для жителей Дальнего Востока повышен и составляет 25%. Скидка по программе «Семейный автомобиль» предоставляется заемщикам, имеющим двух и более несовершеннолетних детей, а по программе «Первый автомобиль» – для клиентов, не имевших до этого в собственности автомобиля. Приобретаемый автомобиль должен быть произведен в 2019 году и стоить не более 1 млн рублей.

Для получения автокредита в Совкомбанке достаточно предоставить паспорт и водительское удостоверение, размер минимального первоначального взноса варьируется от 0%, а максимальный срок кредита по программе составляет 6 лет.

«Программы государственной поддержки «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» оказали существенную поддержку автомобильной отрасли в 2017-2018 годах и способствовали увеличению продаж автомобилей, произведенных в РФ. Уверен, что возобновление программ в 2019 году также положительным образом скажется и на автомобильной промышленности в целом и поддержит автопроизводителей и дилерские центры», – заявил главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков.