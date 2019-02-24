КАМАЗ поставил в лизинг автотехнику для Владимирской области

Лизинговая компания «КАМАЗ» профинансировала покупку десяти комбинированных дорожных машин на шасси КАМАЗ-6580 предприятием из города Владимира – АО «ДЭП № 7». Автотехника оформлена по индивидуальным условиям для представителей крупного бизнеса, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Поставщиком автотехники выступил официальный дилер КАМАЗа в Ивановской области – «Ивановский автоцентр «КАМАЗ».

Дорожная машина ЭД-405В4 на базе самосвала повышенной грузоподъемности КАМАЗ-6580 имеет широкие функциональные возможности при строительстве и содержании дорог. Партнер «КАМАЗ-ЛИЗИНГа» – АО «ДЭП № 7» выполняет комплекс работ по строительству, реконструкции, содержанию и ремонту федеральных автомобильных дорог, в том числе на сильно заболоченных территориях и слабых грунтах. Приобретенную в лизинг автотехнику клиент будет использовать для содержания и ремонта автомобильной магистрали Москва – Нижний Новгород М7 «Волга».

Модель ЭД-405В4 создана на шасси КАМАЗ-6580 с колесной формулой 6x4. Грузоподъемность самосвала – до 25,45 тонн. Грузовик комплектуется дизельным двигателем с турбонаддувом Daimler OM457LA (Евро-5) мощностью 401 л.с. и механической коробкой передач ZF 16. Классический самосвал КАМАЗ-6580 с низкой крышей имеет кабину, оборудованную кондиционером, отопителем Eberspacher Airtronic D2 24V, тахографом российского стандарта с блоком СКЗИ. Также в салоне автомобиля установлены сиденья на пневмоподвеске с возможностью их регулирования по высоте, электростеклоподъемники дверей, обогрев и электрорегулировка зеркал заднего вида.

В кузове самосвала установлено навесное оборудование для распределения соли с увлажнением и системой автоматического регулирования параметров распределения (ширины и плотности посыпки, независимо от скорости движения автомобиля). Дорожный автомобиль сконструирован таким образом, что оборудование может работать одновременно и раздельно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году лизинговая компания «КАМАЗ» показала абсолютный рекорд за все 16 лет своей деятельности по реализации автомобилей «КАМАЗ» в лизинг. К владельцам отправилось около 3 тыс. грузовиков вместо запланированных 1900 единиц. По итогам года доля Лизинговой компании «КАМАЗ» в общих продажах КАМАЗа на российском рынке составила более 10%. В 2018 году лизинговый портфель Лизинговой компании «КАМАЗ» вырос почти вдвое, и на этот момент составляет 24 млрд рублей.