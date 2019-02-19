КАМАЗ передал в лизинг газодизельные тягачи для «ИнтерТранс-КАМАЗ»

В рамках пилотного проекта по оперативному лизингу «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» профинансировал покупку пяти газодизельных тягачей КАМАЗ-5490 и пяти полуприцепов Schwarzmuller компании «ИнтерТранс-КАМАЗ».

Автомобили КАМАЗ-5490, ставшие предметом лизинга, – новейшие газодизельные тягачи, полностью соответствующие экологическому стандарту «Евро-5», сообщает пресс-служба автопроизводителя. Машины оснащены двухтопливной системой питания двигателя, которая позволяет снизить себестоимость перевозок за счет меньшего расхода дизельного топлива и уменьшить загрязнение окружающей среды. Агрегатная база автомобилей включает 16-ступенчатую механическую коробку передач ZF и гипоидный задний мост Daimler. Для комфорта водителя кабина оборудована кондиционером и отопителем кабины Eberspaecher. Техника будет использоваться для перевозки запасных частей и комплектующих для дилерских центров КАМАЗа.

Компания «Интермодальная Транспортировка – КАМАЗ» с 2003 года осуществляет централизованную доставку товарной продукции региональным дилерам КАМАЗа по России и за ее пределами – в страны ближнего и дальнего зарубежья. При обновлении своего автопарка «ИнтерТранс-КАМАЗ» активно использует финансовые предложения «Лизинговой компании «КАМАЗ» и планирует продолжать сотрудничество по программам «КАМАЗ-ЛИЗИНГа». Оперативный лизинг предусматривает техническое обслуживание поставляемой техники и другие услуги, так называемые пакетные сервисы, которые включены в лизинговые платежи.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году лизинговая компания «КАМАЗ» показала абсолютный рекорд за все 16 лет своей деятельности по реализации автомобилей «КАМАЗ» в лизинг. К владельцам отправилось около 3 тыс. грузовиков вместо запланированных 1900 единиц. По итогам года доля Лизинговой компании «КАМАЗ» в общих продажах КАМАЗа на российском рынке составила более 10%. В 2018 году лизинговый портфель Лизинговой компании «КАМАЗ» вырос почти вдвое, и на этот момент составляет 24 млрд рублей.