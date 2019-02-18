«Европлан» в 2018 году увеличил объем инвестиций в новые сделки на 30%

Автолизинговая компания «Европлан» подвела операционные итоги работы за 2018 год: объем инвестиций в новые сделки вырос почти на 30%, с 39 млрд рублей в 2017 до 50, 4 млрд в 2018 году. Стоимость закупленного в 2018 году для передачи в лизинг транспорта и машин составила 86,4 млрд рублей. Объем лизингового портфеля вырос с 60,9 млрд рублей на 31.12.2017 до 84,4 млрд рублей на 31.12.2018, сообщает пресс-служба «Европлана».

За 2018 год «Европлан» заключил более 33 тыс. договоров лизинга транспорта, различной техники и оборудования. Многочисленные получатели лизинга – это российские предприятия, организации, предприниматели и физические лица. «Наибольшей популярностью пользовались строительная техника, автобусы, среднетоннажные грузовики и легковой автотранспорт. В меньшей – тяжелые грузовики, тягачи и полуприцепы», – комментирует результаты генеральный директор «Европлана» Александр Михайлов.

Также, по его словам, хорошо себя показали специальные предложения компании. Например, собственная программа субсидирования «Европлана», который, по сути, взял на себя продолжение субсидии на коммерческий и грузовой транспорт после окончания бюджета в государственной программе с апреля 2018 года, стала одним из самых популярных спецпредложений компании за все время.

Компания «Европлан» концентрируется на работе с малым и средним бизнесом. Компания также реализует партнерские программы с представительствами автопроизводителей в России, импортерами и дилерами автомобилей, поэтому клиенты «Европлана» могут получить в лизинг автомобили более 60 популярных марок со скидками и на комфортных условиях расчета. Среди выгодных опций – нулевое удорожание, минимальный обязательный аванс, сниженные ежемесячные и выкупные платежи. Предложения «Европлана» действуют на всей территории России.