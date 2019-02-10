КАМАЗ возобновил прием заявок по госпрограмме «Льготный лизинг»

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» возобновил прием заявок по государственной программе субсидирования «Льготный лизинг», к которой был отмечен высокий интерес лизингополучателей. В прошлом году благодаря поддержке государства клиенты «Лизинговой компании «КАМАЗ» приобрели около 3 тыс. единиц автотехники, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Госпрограмма «Льготный лизинг», впервые принятая Правительством РФ в 2015 году, предусматривает субсидирование авансового платежа в размере 10% от стоимости автотехники. В мае 2017 года она была продлена, а в июле стартовали программы Минпромторга «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело». В соответствии с новыми госпрограммами, объем скидки первого платежа увеличился с 10% до 12,5% от стоимости колесного транспортного средства для приобретателей седельных тягачей, представителей МСБ и сельхозпроизводителей.

Сегодня по условиям госпрограммы «Льготный лизинг» авансовый платеж по договору лизинга составляет до 10% стоимости колёсного транспортного средства, но не более 500 тыс. рублей. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, приобретателей седельных тягачей и сельхозпроизводителей субсидия предоставляется в размере до 12,5% от цены приобретения колёсного транспортного средства, не более 625 тыс. рублей на одно транспортное средство.

Как отмечается, госпрограмма позволяет продолжить обновление автопарков грузовой техники и оказывает ощутимую поддержку российскому бизнесу. Как и прежде, «Льготный лизинг» можно совместить с собственными лизинговыми предложениями от «КАМАЗ-ЛИЗИНГа».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году лизинговая компания «КАМАЗ» показала абсолютный рекорд за все 16 лет своей деятельности по реализации автомобилей «КАМАЗ» в лизинг. К владельцам отправилось около 3 тыс. грузовиков вместо запланированных 1900 единиц. По итогам года доля Лизинговой компании «КАМАЗ» в общих продажах КАМАЗа на российском рынке составила более 10%. В 2018 году лизинговый портфель Лизинговой компании «КАМАЗ» вырос почти вдвое, и на этот момент составляет 24 млрд рублей.