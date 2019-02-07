В 2018 году банки выдали автокредитов на сумму свыше 600 млрд рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2018 году сумма выданных автокредитов составила рекордные 602,0 млрд рублей. Это на 20,2% (или на 101,2 млрд. руб.) больше по сравнению с 2017 годом (500,8 млрд. руб.), сообщает пресс-служба НБКИ.

В 2018 году самые большие суммы выданных автокредитов по сравнению с 2017 годом зафиксированы в Москве (69,3 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (45,9 млрд. руб.), Московской области (44,5 млрд. руб.), а также в республиках Татарстан (26,8 млрд. руб.) и Башкортостан (24,0 млрд. руб.). В свою очередь наименьшие суммы выданных в 2018 году автокредитов (среди 20 регионов РФ – лидеров по объемам выдачи кредитов данного типа) были отмечены в Оренбургской (8,1 млрд. руб.), Саратовской (8,2 млрд. руб.), Волгоградской (8,6 млрд. руб.), Кемеровской (8,9 млрд. руб.) и Воронежской (9,3 млрд. руб.) областях.

В то же время самую серьезную динамику роста суммы выданных в 2018 году автокредитов (среди 20 регионов РФ – лидеров по объемам выдачи кредитов данного типа) по сравнению с 2017 годом продемонстрировали Кемеровская (+45,5%) и Свердловская (+39,5%) области, Ханты-Мансийский АО(+30,2%), а также Воронежская (+26,8%) и Оренбургская (+25,1%) области. Наименее значительно суммы выданных автокредитов увеличились в Республике Татарстан (+10,6%), Самарской (+13,2%), Ростовской (+13,6%) и Нижегородской (+14,5%) областях, а также в Пермском крае (+17,5%). В Москве и Санкт-Петербурге сумма выданных автокредитов за год увеличилась на 20,4% и 17,5% соответственно.

«Помимо количественного роста выдачи автокредитов, на увеличение объемов автокредитования также влияют удорожание импортных автомобилей и значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков, – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Сейчас банки стараются активнее кредитовать тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне. При этом автокредитование по-прежнему остается одним из основных и наиболее доступных способов приобретения автомашин – доля «кредитных авто» составляет более 50% от общего числа продаваемых автомобилей».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года количество проданных в кредит автомобилей составило 801,3 тыс. единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 10,7%. Таким образом, количество выданных в 2018 году автокредитов почти достигло показателей «докризисного» 2014 года (823,4 тыс. шт.). Сопоставление данных НБКИ об автокредитах и агентства «АВТОСТАТ» о динамике объемов авторынка указывает на стабильность доли «кредитных» автомобилей в общих продажах в 2018 году. Так, доля всех автомобилей, проданных в кредит в прошлом году, отнесенная к рынку новых машин, составила 49,03%, незначительно снизившись по сравнению с предыдущим годом на 0,5 п.п. (в 2017 году – 49,57%).