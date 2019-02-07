Тинькофф Банк приступил к использованию «Базы залоговых автомобилей» НБКИ

Тинькофф Банк присоединился к «Базе залоговых автомобилей и другого движимого имущества» Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Помимо передачи в базу сведений об автотранспортных средствах, Тинькофф Банк также использует данные из нее при принятии решений о выдаче автокредитов, сообщает пресс-служба НБКИ.

Созданная в 2011 году НБКИ и банками-лидерами на рынке автокредитования база насчитывает около 2,5 млн автомобилей, находящихся в залоге по автокредитам. В ней содержится идентификационный номер автотранспортного средства (VIN) или, в случае его отсутствия, номер ПТС, а также информация о дате окончания залога. База НБКИ доступна как для кредиторов, так и для простых автолюбителей.

«В настоящее время доступ к базе НБКИ – надежный источник информации для покупателей автомобилей на вторичном рынке, - говорит Кирилл Григорьев, руководитель управления автокредитования Тинькофф Банка. – К тому же это простой и эффективный способ получения достоверной и актуальной информации о залоговых автомобилях. Наличие такого реестра в открытом доступе позволяет авторынку сократить издержки от недобросовестных практик, из-за которых страдают как кредиторы, так и добропорядочные автолюбители».

«Фактически проверка базы НБКИ сейчас является самым действенным способом обезопасить себя от покупки автомобиля, находящегося в залоге, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Использование базы НБКИ существенно снижает риски для покупателей и помогает формированию цивилизованного рынка автомобилей с пробегом. Это способствует процессу сокращения случаев мошенничества с залоговыми автомобилями, продаваемыми на вторичном рынке, и минимизирует потери кредиторов и автолюбителей от таких преступных схем».