«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» в 2018 году реализовал около 3 тысяч грузовиков

Лизинговая компания «КАМАЗ» в 2018 году показала абсолютный рекорд за все 16 лет своей деятельности по реализации автомобилей «КАМАЗ» в лизинг. К владельцам отправилось около 3 тыс. грузовиков вместо запланированных 1900 единиц, сообщает пресс-служба автопроизводителя. По итогам года доля Лизинговой компании «КАМАЗ» в общих продажах КАМАЗа на российском рынке составила более 10%. В течение года существенную поддержку оказала государственная субсидия Минпромторга России. В 2018 году лизинговый портфель Лизинговой компании «КАМАЗ» вырос почти вдвое, и на этот момент составляет 24 млрд рублей.

В 2018 году «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» дважды обновил продуктовый портфель. Первая продуктовая линейка основывалась на разделении продуктов и условий лизинга в соответствии с размером бизнеса лизингополучателя. Отдельные условия были представлены для малого, среднего и крупного бизнеса. После второго обновления Лизинговая компания «КАМАЗ» предложила рынку единую программу «Лизинг от производителя», выгодную как для представителей малого, так и среднего бизнеса. Работу с корпоративными клиентами компания перевела на исключительно индивидуальный подход. Также остались частью продуктовой линейки предложения по аренде изъятой из лизинга техники и специальный продукт для дилерской сети КАМАЗа – «Лизинг оборудования».

Продолжилась работа по перестройке бизнес-процессов компании. Сократилось время рассмотрения и оформления лизинговой сделки. «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» внедрил систему «Электронный лизинг», позволяющую значительно ускорить обмен документами между лизинговой компанией и клиентом, вне зависимости от его географической принадлежности. В рамках ускорения рассмотрения документов было создано предложение для малого и среднего бизнеса – «Экспресс-проверка» для сделок с суммой договора не выше 15 млн рублей. Полная проверка лизингополучателей стала занимать всего один день.

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» продолжил реализацию стратегии регионального развития. В 2018 году открылись филиалы компании в крупных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске. В течение года Лизинговая компания «КАМАЗ» тесно сотрудничала с официальными дилерскими центрами КАМАЗа, представленными во всех регионах России, обеспечивая доступность лизинга от производителя в любой точке страны.