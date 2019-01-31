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Количество выданных в 2018 году автокредитов выросло на 11%

В 2018 году россияне приобрели в кредит 801,3 тыс. легковых автомобилей

Автомобильный рынок России - 2018

25.04.18

А4, 288 стр.

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В 2018 году россияне приобрели в кредит 801,3 тыс. легковых автомобилей. Это на 10,7% выше, чем годом ранее, и уже практически соответствует докризисному уровню.

К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ) по результатам обработки данных 4100 кредитных организаций. Так, количество выданных в минувшем году автокредитов почти достигло показателей «докризисного» 2014 года (823,4 тыс. шт.).

Как отмечают эксперты, увеличение объема выдачи автокредитов происходит на фоне роста российского авторынка, который второй год подряд демонстрирует двузначную динамику. По словам исполнительного директора аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергея Удалова, роль кредитования в автомобильной отрасли по-прежнему велика.

Более подробная информация о продажах автомобилей в кредит по итогам 2018 года содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автокредитование легковые автомобили кредиты f&i

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