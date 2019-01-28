«Сбербанк Лизинг» возобновляет прием заявок на льготный автолизинг

«Сбербанк Лизинг» в 2019 году присоединится к продолжению программ субсидирования части авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств. На льготных условиях можно приобрести все наиболее популярные марки и модели коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов (КАМАЗ, ГАЗ, LADA Largus, ПАЗ, Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter и т.д.), сообщает пресс-служба «Сбербанк Лизинг». как отмечается, ключевым преимуществом программы является прозрачность предоставления скидки лизингополучателю и технологичность и удобство ее реализации – все действия по получению субсидии клиентом берет на себя «Сбербанк Лизинг».

На протяжении нескольких лет «Сбербанк Лизинг» активно участвовал в программах Минпромторга России по субсидированию части авансового платежа по договорам лизинга. Наибольшим спросом пользовалась программа для колесных транспортных средств, в том числе в рамках специальных программ, нацеленная на малый и средний бизнес. Они зарекомендовали себя как простой и прозрачный механизм стимулирования продаж автотранспорта.

Напомним, программа государственной поддержки автолизинга была впервые принята Правительством России в 2015 году. Сегодня госсубсидии по уплате авансового лизингового платежа предоставляются в размере 10% цены техники для европейской части РФ и 15% для Дальневосточного, Сибирского ФО и Калининградской области. В рамках реализации специализированных программ «Российский тягач» и «Свое дело» предоставляемая скидка увеличивается с 10 % до 12,5 % от стоимости колесного транспортного средства-предмета лизинга.