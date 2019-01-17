«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» расширяет свое присутствие в регионах

«Лизинговая компания «КАМАЗ» в 2019 году планирует сделать акцент на продолжении экспансии в регионы: к филиалам в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске в первом квартале должны присоединиться аналогичные представительства в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Краснодаре и Хабаровске.

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» продолжает реализовывать масштабный проект по расширению своего присутствия в регионах. Лизинговая компания «КАМАЗ» включила в стратегию развития своего бренда повышение качества взаимодействия с клиентами на местах – во всех крупных городах России и выполнение условия «быть всегда рядом» в работе с клиентами, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

«Развитие сети представительств «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» поможет упростить и сделать более эффективным сотрудничество с клиентами», – отмечает генеральный директор АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» Андрей Гладков.

В филиалах «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» клиенты могут получить консультации по приобретению автотехники «КАМАЗ» и оборудования для сервисных центров в лизинг по программам от производителя. Более того, представитель компании может выехать к покупателю в офис, а также совместно с ним – в дилерский центр «КАМАЗ» для подбора программы по приобретению автотехники в лизинг совместно с поставщиком.

Сегодня Лизинговая компания «КАМАЗ» предоставляет обновленную продуктовую линейку: единый продукт от КАМАЗа «Лизинг от производителя», предложение по аренде изъятой из лизинга техники и специальный продукт для дилерской сети «КАМАЗ» «Лизинг оборудования». Кроме того, Лизинговая компания «КАМАЗ» ввела систему «Электронный лизинг», которая позволяет значительно ускорить обмен документами между лизинговой компанией и клиентом, вне зависимости от географической принадлежности последнего.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», «Лизинговая компания «КАМАЗ» в 2018 году показала абсолютный рекорд за все 16 лет своей деятельности по реализации автомобилей «КАМАЗ» в лизинг. Всего «Лизинговая компания «КАМАЗ» за 16 лет своего существования передала в лизинг более 47 тысяч автомобилей «КАМАЗ», наращен лизинговый портфель в 24,3 млрд рублей. На сегодняшний день «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» приносит четверть прибыли автогиганта.