 АВТОСТАТ | Каждый третий автомобиль LADA в 2018 году был продан в кредит

11.01.19 Прочитали 142 раз

Каждый третий автомобиль LADA в 2018 году был продан в кредит

Каждый третий автомобиль LADA в 2018 году был продан в кредит

По итогам 2018 года 32% автомобилей LADA в России были приобретены с использованием собственной программы автокредитования – LADA Finance. Также для корпоративных клиентов в прошлом году была запущена собственная программа финансового лизинга – LADA Leasing. За год по ней было продано 13156 автомобилей LADA, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Напомним, в 2018 году АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 360204 автомобиля LADA – это на 16% больше по сравнению с показателем годичной давности. Рыночная доля LADA в отчетный период, по внутренней оценке компании, составила 20%, а результат продаж LADA является лучшим за последние 7 лет.

, источник: www.autostat.ru

Теги: f&i автоваз продажи автокредитование лизинг

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