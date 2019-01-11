Каждый третий автомобиль LADA в 2018 году был продан в кредит

По итогам 2018 года 32% автомобилей LADA в России были приобретены с использованием собственной программы автокредитования – LADA Finance. Также для корпоративных клиентов в прошлом году была запущена собственная программа финансового лизинга – LADA Leasing. За год по ней было продано 13156 автомобилей LADA, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Напомним, в 2018 году АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 360204 автомобиля LADA – это на 16% больше по сравнению с показателем годичной давности. Рыночная доля LADA в отчетный период, по внутренней оценке компании, составила 20%, а результат продаж LADA является лучшим за последние 7 лет.