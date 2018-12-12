КАМАЗ поставил в лизинг партию самосвалов для партнера из Санкт-Петербурга

Лизинговая компания «КАМАЗ» профинансировала покупку пяти автомобилей КАМАЗ-6580 транспортной компанией из Санкт-Петербурга «ТрансАвтоСнаб». Автотехника передана на условиях программы «Лизинг от производителя», действующей уже четвертый месяц. Это первая поставка «КАМАЗ-ЛИЗИНГа» в адрес «ТрансАвтоСнаб». Однако сотрудники обеих компаний уверены, что сделка откроет путь к дальнейшему перспективному сотрудничеству, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Ставший предметом договора автомобиль КАМАЗ-6580 с колесной формулой 6х4 – новая модель в линейке самосвалов российского производителя. При полной массе 41 тонн грузовик имеет грузоподъемность до 25,45 тонн. Самосвал комплектуется дизельным двигателем с турбонаддувом Daimler OM457LA («Евро-5») мощностью 401 л.с. и механической коробкой передач ZF 16. Классический самосвал КАМАЗ-6580 с низкой крышей имеет кабину, оборудованную кондиционером, отопителем Eberspacher Airtronic D2 24V, тахографом российского стандарта с блоком СКЗИ. Также в салоне автомобиля установлены сиденья на пневмоподвеске с возможностью их регулирования по высоте, электростеклоподъёмники дверей, обогрев и электрорегулировка зеркал заднего вида.

«ТрансАвтоСнаб» – крупная транспортная компания, которая развивает новое направление производственной деятельности – участие в дорожном строительстве. Для реализации проекта компания приобретает автотехнику «КАМАЗ».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года лизинговая компания «КАМАЗ» передала в лизинг 2246 автомобилей «КАМАЗ», тем самым почти в два раза перевыполнив план. Сумма новых договоров лизинга в отчетный период составила 15,7 млрд рублей, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом. До конца года компания рассчитывает реализовать более 2500 «КАМАЗов». По состоянию на 1 октября 2018 года объем лизингового портфеля «КАМАЗ-ЛИЗИНГа» составляет 22,4 млрд рублей.