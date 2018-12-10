 АВТОСТАТ | ВТБ запустил предновогоднюю акцию по автокредитованию

10.12.18 Прочитали 482 раз

ВТБ запустил предновогоднюю акцию по автокредитованию

ВТБ запустил предновогоднюю акцию по автокредитованию

Дилерские сети автопроизводителей в РФ

27.11.17

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ВТБ возобновляет действие промопредложения «АвтоЮбилей». До 31 декабря 2018 года клиенты банка смогут приобрести автомобиль в кредит по сниженным ставкам – от 8,9% годовых.

Как сообщает пресс-служба ВТБ, получить кредит по минимальной ставке 8,9% можно с учетом предусмотренных банком дисконтов: 3 п.п. при страховании жизни и 2 п.п. при выборе карты ВТБ «Автолюбитель». Таким образом, при оформлении только страхования жизни ставка по продукту для клиента составит 10,9%. Без заключения договора личного страхования ценовые параметры увеличатся до 13,9% годовых.

Действие программы распространяется на новые автомобили всех марок и моделей. В рамках предложения увеличена максимальная сумма кредита: теперь клиентам доступны средства в размере от 300 тысяч до 7 млн рублей. Возможный срок выплаты – от года до пяти лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства. Решение по заявке клиента принимается банком не более чем за два рабочих дня.

Пакет «Автолюбитель» предполагает 10% cash-back клиентам банка на автозаправках, при оплате парковки, аренде автомобиля и заказе такси. Также доступна услуга «Помощь на дороге»: техническая или юридическая консультация по телефону, услуга запуска двигателя, замена поврежденных колес, подвоз топлива, вскрытие автомобиля. При эвакуации с места ДТП или поломке клиенту предоставляется такси. Доступна услуга аварийного комиссара (оперативный выезд на место ДТП, оказание помощи при оформлении документов).

, источник: www.autostat.ru

Теги: автокредитование спецпредложения f&i

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