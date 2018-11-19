«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» открыл представительство в Иркутске

Лизинговая компания «КАМАЗ» открыла представительство в городе Иркутске. Новый офис стал третьим по счету филиалом компании на территории России после Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» продолжает реализацию стратегии регионального развития, и представительство в Иркутске усилит присутствие компании в Сибирском федеральном округе. «Мы продолжаем укреплять свои позиции в регионах. Приоритетом в данном вопросе для нас является доступность программ лизинга от производителя для клиентов ПАО «КАМАЗ», – заявил генеральный директор АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» Андрей Гладков.

Теперь клиенты «КАМАЗ-ЛИЗИНГа» из Иркутской и близлежащих областей могут напрямую обратиться по вопросам приобретения «КАМАЗов» в лизинг от производителя в иркутский офис компании. Также для удобства клиентов представитель компании может выехать в любую точку города, чтобы оказать содействие в подборе автотехники и подробной проконсультировать по условиям лизинга.

Сегодня Лизинговая компания «КАМАЗ» представляет обновленную продуктовую линейку: единый продукт от КАМАЗа – «Лизинг от производителя», предложение по аренде изъятой из лизинга техники и специальный продукт для дилерской сети КАМАЗа – «Лизинг оборудования». Кроме того, «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» ввел систему «Электронный лизинг», которая позволяет значительно ускорить обмен документами между лизинговой компанией и клиентом, вне зависимости от географической принадлежности последнего.

Напомним, что АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» – дочернее общество крупнейшего российского производителя грузовой техники. Сегодня «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» входит в Топ-10 лидеров рынка лизинга в сегменте грузового автотранспорта, согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА». В отличие от других игроков компания работает в единственном сегменте рынка лизинга, реализуя только автотехнику «КАМАЗ» и его дочерних предприятий.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года лизинговая компания «КАМАЗ» передала в лизинг 2246 автомобилей «КАМАЗ», тем самым почти в два раза перевыполнив план. Сумма новых договоров лизинга в отчетный период составила 15,7 млрд рублей, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом. До конца года компания рассчитывает реализовать более 2500 «КАМАЗов». По состоянию на 1 октября 2018 года объем лизингового портфеля «КАМАЗ-ЛИЗИНГа» составляет 22,4 млрд рублей.