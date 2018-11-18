Infiniti QX50 и QX80 в ноябре доступны в кредит по сниженным ставкам

Компания Infiniti объявила о снижении ставок по кредитным программам на автомобили марки в ноябре. Предложение действует в рамках собственной программы Infiniti Finance.

Так, на новую модель Infiniti QX50 действует выгодная ставка по классическому кредиту 4,5% на 3 года при авансе 40%, сообщает пресс-служба японской марки. Кроме того, автомобиль QX50 можно приобрести по специальной программе Infiniti Invite с комфортным ежемесячным платежом от 16 тыс. руб./мес. Новый Infiniti QX80 доступен в кредит со ставкой 8,5% на 3 года при авансе 40% и по программе Infiniti Invite от 33 тыс. руб./мес.

Как отмечается, по программе Infiniti Invite платежи до двух раз ниже, чем по классическому кредиту. Это позволяет клиентам выбирать автомобиль в более высокой комплектации. Кроме того, программа Infiniti Invite предоставляет возможность обратного выкупа автомобиля дилерским центром.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года российские дилеры Infiniti реализовали 3990 автомобилей, что на 6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки на российском рынке стал обновленный кроссовер Infiniti QX50, чьи продажи составили 1027 единиц. Второе место занял кроссовер QX60 с показателем 980 реализованных автомобилей. Замыкает тройку лидеров новый внедорожник QX80, на котором остановил свой выбор 891 покупатель.