«Европлан» за 9 месяцев увеличил объем нового бизнеса на 21%

Лизинговая компания «Европлан» по итогам 9 месяцев 2018 года увеличила объем нового бизнеса на 21,1%: стоимость предметов лизинга, приобретенных для клиентов по новым сделкам (с НДС) составила 60,1 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба «Европлана», компания продолжает развитие сотрудничества и партнерских программ с ведущими автопроизводителями и с более чем 4 тысячами дилерских центров по всей стране. В рамках специальных программ клиенты «Европлана» приобретают автомобили более 60 ведущих мировых марок со скидками и на специальных лизинговых условиях. В зависимости от марки и программы клиенты получают возможность минимизировать расходы своего бизнеса благодаря таким опциям, как аванс от 0% до 49%, нулевое удорожание, сниженные ежемесячные и выкупные платежи.

В начале 2018 года «Европлан» запустил собственную программу субсидирования, в рамках которой юридические лица и индивидуальные предприниматели могут приобрести в лизинг грузовой и коммерческий автотранспорт и спецтехнику с 10%-ной выгодой. Данное предложение суммируется с другими специальными программами, разработанными дилерами и автопроизводителями.

Более того, клиенты «Европлана» получают услуги и экономят на страховании автомобилей, регистрации автотранспорта в Госавтоинспекции (самоходных машин – в органах Гостехнадзора), топливных расходах и техническом осмотре до 20%, автопомощи на дорогах (пакет «Стандарт» уже включен в лизинг легковых автомобилей), услугах зачета стоимости старого автомобиля в счет покупки нового, на доставке транспорта до нужного адреса по всей России, получают федеральные и региональные субсидии, связанные с лизингом.