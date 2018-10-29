 АВТОСТАТ | КАМАЗ развивает проект «Электронный лизинг»

29.10.18 Прочитали 495 раз

КАМАЗ развивает проект «Электронный лизинг»

КАМАЗ развивает проект «Электронный лизинг»

Лизинговая компания «КАМАЗ» запустила второй этап проекта «Электронный лизинг». Помимо уже существующих функций в систему цифрового документооборота добавлена возможность заключения электронных договоров – лизинга, купли-продажи или поставки, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Как отмечается, нововведение значительно ускорит взаимодействие с клиентами в части обмена документами, упростит процесс участия в сделке.

«Электронный лизинг» позволяет передать документы для лизинговой сделки в электронной форме, без дублирования на бумажном носителе и бесплатно получить оригиналы всех электронных первичных документов. Электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП), значительно ускоряют расчёты по сделкам, делают взаимодействие между компаниями прозрачным и оперативным. Единственное условие для клиента, желающего ускорить обмен документами по системе «Электронный лизинг», – наличие электронной цифровой подписи (ЭЦП). Клиенты других систем электронного документооборота также могут воспользоваться «Электронным лизингом» от «КАМАЗ-ЛИЗИНГа». Партнером компании в области «Электронного лизинга» является система Диадок.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года компания «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» реализовала 1689 автомобилей «КАМАЗ». Таким образом, объемы реализации увеличены в 2,5 раза, как в сравнении с бизнес-планом, так и с аналогичным периодом прошлого года. Среди лизингополучателей, обновивших парк по программам лизинга от производителя, – представители крупного, малого и среднего бизнеса. Наиболее востребованными оказались магистральные тягачи КАМАЗ-5490 Neo, самосвалы КАМАЗ-6520 и КАМАЗ-65117. Лизинговый портфель компании «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» за год увеличился в два раза и сегодня составляет 20,5 млрд рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: f&i лизинг камаз

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