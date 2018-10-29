КАМАЗ развивает проект «Электронный лизинг»

Лизинговая компания «КАМАЗ» запустила второй этап проекта «Электронный лизинг». Помимо уже существующих функций в систему цифрового документооборота добавлена возможность заключения электронных договоров – лизинга, купли-продажи или поставки, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Как отмечается, нововведение значительно ускорит взаимодействие с клиентами в части обмена документами, упростит процесс участия в сделке.

«Электронный лизинг» позволяет передать документы для лизинговой сделки в электронной форме, без дублирования на бумажном носителе и бесплатно получить оригиналы всех электронных первичных документов. Электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП), значительно ускоряют расчёты по сделкам, делают взаимодействие между компаниями прозрачным и оперативным. Единственное условие для клиента, желающего ускорить обмен документами по системе «Электронный лизинг», – наличие электронной цифровой подписи (ЭЦП). Клиенты других систем электронного документооборота также могут воспользоваться «Электронным лизингом» от «КАМАЗ-ЛИЗИНГа». Партнером компании в области «Электронного лизинга» является система Диадок.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года компания «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» реализовала 1689 автомобилей «КАМАЗ». Таким образом, объемы реализации увеличены в 2,5 раза, как в сравнении с бизнес-планом, так и с аналогичным периодом прошлого года. Среди лизингополучателей, обновивших парк по программам лизинга от производителя, – представители крупного, малого и среднего бизнеса. Наиболее востребованными оказались магистральные тягачи КАМАЗ-5490 Neo, самосвалы КАМАЗ-6520 и КАМАЗ-65117. Лизинговый портфель компании «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» за год увеличился в два раза и сегодня составляет 20,5 млрд рублей.