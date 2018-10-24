ВТБ Лизинг за 9 месяцев передал клиентам 20 тысяч автомобилей

За девять месяцев 2018 года ВТБ Лизинг передал юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 20 тысяч автомобилей. Порядка 17% сделок было реализовано в рамках льготной программы Минпромторга РФ. Наибольшее количество транспортных средств компания передала клиентам в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Краснодаре и Воронеже, сообщает пресс-служба ВТБ Лизинг.

Портфель ВТБ Лизинг по направлению «Автолизинг» на отчетную дату составил 50,4 тыс. транспортных средств. Рост с начала года составил 7%. На легковые автомобили пришлось 56%, на грузовой и легкий коммерческий транспорт – 37%, на автобусы и самоходные машины – 7%. Доля легковых автомобилей увеличилась на 6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Наша компания является одним из крупнейших лизингодателей на автомобильном рынке России. Наш бизнес демонстрирует положительную динамику как на фоне растущего спроса в связи с обновлением автопарка клиентов, так и благодаря комфортной ценовой политике ВТБ Лизинг наряду с индивидуальным подходом и специальными условиями в рамках наших программ», – комментирует генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

ВТБ Лизинг работает более чем в 55 городах нашей страны. Порядка 70% сделок по автолизингу приходится на розничные продажи через филиалы.