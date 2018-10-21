Более 40% автомобилей KIA в сентябре проданы в кредит

Доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в сентябре более 40% от розничных продаж автомобилей KIA. С начала года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось свыше 53 тыс. клиентов, что на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится более 40% от общего числа кредитных договоров, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры KIA реализовали 18911 автомобилей (+0,6%). По итогам девяти месяцев 2018 года в России было продано 167490 автомобилей KIA, что на 23,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 12,9%, согласно данным АЕБ.