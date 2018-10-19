КАМАЗ передал в лизинг партию тягачей для компании «Кама Транс Авто»

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» профинансировал покупку 10 седельных тягачей КАМАЗ-5490 Neo транспортной компанией «Кама Транс Авто». Сделка с набережночелнинским автоперевозчиком оформлена по завершившейся недавно программе «Премиум», предполагавшей эксклюзивные условия приобретения автомобилей наиболее лояльным клиентам, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Компания «Кама Транс Авто», осуществляющая грузоперевозки на пригородных и междугородних маршрутах, уже более десяти лет является партнером КАМАЗа. В транспортной компании «Кама Транс Авто» уверены, что это не последняя партия автомобилей КАМАЗ-5490 в парке предприятия.

Переданные в лизинг седельные тягачи КАМАЗ-5490 Neo предназначены для работы в составе автопоездов допустимой массой до 44 тонн, ориентированы как на межрегиональные, так и международные перевозки. КАМАЗ-5490 Neo оснащается двигателем Daimler OM457LA («Евро-5») мощностью 401 л.с., механической коробкой передач ZF16, ведущим гипоидным мостом Daimler HL6, системой круиз-контроля и цельнометаллокордными бескамерными шинами. Новый уровень безопасности тягача обеспечивается применением передних и задних дисковых тормозов с электропневматическим приводом (EBS) c функцией курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR), пневматической задней подвеской с системой электронного управления ECAS, переднего противоподкатного бруса, светотехники с технологией LED.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года компания «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» реализовала 1689 автомобилей «КАМАЗ». Таким образом, объемы реализации увеличены в 2,5 раза, как в сравнении с бизнес-планом, так и с аналогичным периодом прошлого года. Среди лизингополучателей, обновивших парк по программам лизинга от производителя, – представители крупного, малого и среднего бизнеса. Наиболее востребованными оказались магистральные тягачи КАМАЗ-5490 Neo, самосвалы КАМАЗ-6520 и КАМАЗ-65117. Лизинговый портфель компании «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» за год увеличился в два раза и сегодня составляет 20,5 млрд рублей.