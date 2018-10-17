«Сбербанк Лизинг» предлагает специализированный продукт «Такси»

«Сбербанк Лизинг» расширяет портфолио предложений для малого и среднего бизнеса, и запускает специализированный продукт «Такси». В рамках предложения клиенты могут приобрести легковые автомобили в лизинг на выгодных условиях, сообщает пресс-служба «Сбербанк Лизинг».

Компания предлагает выгодные условия оформления и уникальный подход к ценообразованию – минимальный аванс от 20%, срок лизинга от 12 до 37 месяцев, а также специальные страховые тарифы по каско. Кроме того, клиенты могут приобрести автомобили на льготных условиях в рамках программы «Экстра», не требующей предоставления финансовой отчетности, а срок рассмотрения заявки не превышает 8 часов.

«Рынок такси демонстрирует устойчивую динамику развития в течение последних лет – ежедневно услугами таксопарков пользуются миллионы людей по всей России. «Сбербанк Лизинг» реагирует на данную тенденцию, и предлагает бизнесу эффективный инструмент для развития и расширения автопарков. При этом мы стремимся предложить наиболее выгодные условия, учитывающие особенности данного бизнеса. Так, например, в рамках продукта «Такси» клиентам предлагается приобрести автомобили с минимальными первоначальными вложениями, низкими ежемесячными платежами, а также специальными страховыми тарифами», – комментирует директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Андрей Гетманюк.