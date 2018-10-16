АО МС Банк Рус расширяет сотрудничество в корпоративном кредитовании в регионах

АО МС Банк Рус начал сотрудничество с компанией «Фастар», существующей с 2016 года и являющейся официальным дилером Mitsubishi в г. Новосибирске. Накануне состоялось подписание первого договора кредитной линии, и в перспективе АО МС Банк Рус планирует расширять сотрудничество с данным важным для банка партнером, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Как отмечается, АО МС Банк Рус осуществляет деятельность в области корпоративного кредитования, предоставляя кредиты юридическим лицам, относящимся к различным сегментам бизнеса, делая акцент на взаимодействии с автодилерами, способствуя продвижению бренда Mitsubishi на рынке. Условия корпоративного кредитования банка кастомизированы и учитывают индивидуальные особенности заемщиков.

«Мы стремимся к расширению бизнеса и продолжаем увеличивать наш кредитный портфель в том числе за счет предоставления кредитов нашим корпоративным заемщикам не только в московском регионе, но и в различных регионах России», – заявил председатель правления АО МС Банк Рус Саваии Норихиро.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», за первое полугодие 2018 года продажи автомобилей с использованием заемных средств АО МС Банк Рус выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А размер кредитного портфеля на конец июня составил 15 млрд рублей – прирост на 119% по сравнению с первым полугодием 2017 года.